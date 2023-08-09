GREENVILLE - VOTERS IN THE DELTA WENT TO POLLS - DESPITE THE RAIN
- AND POWER OUTAGES - ON ELECTION DAY
MISSISSIPPIANS ALL OVER THE DELTA HEADED TO THE POLLS ON TUESDAY TO DECIDE WHICH CANDIDATES WILL GET TO REPRESENT THEM.
WELL, THE VOTES HAVE BEEN TALLIED, AND THE RESULTS ARE IN.
WE WILL START OUT TONIGHT IN WASHINGTON COUNTY.... MARILYN HANSELL HAS WON THE POSITION OF CHANCERY CLERK, LEADING THE RACE WITH TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED AND THIRTY NINE VOTES. NETTY SEARD FOLLOWS WITH TWO THOUSAND ONE HUNDRED AND SIXTY VOTES.
FOR CIRCUIT CLERK, BARBARA ESTERS-PARKER DOMINATES THIS RACE WITH FOUR THOUSAND ONE HUNDRED AND NINE-TEEN VOTES.
AND THE DISTRICT TWO SUPERVISOR RACE WAS SWEPT BY TOMMY LEE BENSON III WITH SIX HUNDRED AND SIXTY SIX VOTES
FOLLOWING WASHINGTON COUNTY WE HAVE BOLIVAR ....FIRST UP, BRENETT HAYNES WILL TAKE ON THE POSITION OF CHANCERY CLERK. THIS COMES AFTER RECEIVING ALMOST TWENTY THREE HUNDRED MORE VOTES THAN HIS OPPONENT ELNA MAYS-SHELTON.
FOR CIRCUIT CLERK.. JUDITH THOMPSON WITH A WHOPPING 66.1% WITH JUANITA SIMS TO FOLLOW WITH THIRTY THREE POINT NINE PERCENT.
THE POSITION OF SHERIFF WILL BE HELD BY KELVIN WILLIAMS SR. AFTER RECEIVING SIXTY-SIX POINT ONE PERCENT OF THE OVERALL VOTES.
NEXT, THE BOARD OF SUPERVISORS FOR DISTRICTS ONE THROUGH FIVE IN NUMERICAL ORDER ARE
JACORIUS LINER, WILLIAM T. QUINTON, OLANDA MORTON, KEN HOWARD, AND LARRY L. KING.
WE WILL FOLLOW BOLIVAR COUNTY WITH COAHOMA. FOR CHANCERY CLERK, VENESIA GRIFFIN BROWN TAKES THE LEAD WITH ONES THOUSAND EIGHT HUNDRED AND NINETY SEVEN VOTES.
WITH SHERITA WILSON TO FOLLOW WITH ONE THOUSAND THREE HUNDRED AND NINETY SEVEN VOTES.
THE NEWLY APPOINTED SHERIFF WILL BE MARIO MAGSBY SR. WHO RECEIVED TWO THOUSAND TWO HUNDRED AND TWENTY EIGHT VOTES.
AND THE BOARD OF SUPERVISORS FOR DISTRICTS ONE THROUGH FIVE ARE PAUL PEARSON,PAT DAVIS JR, DERRELL WASHINGTON, JESSE HARRIS, AND WILL YOUNG.
FOLLOWING COAHOMA COUNTY WE HAVE SUNFLOWER. ELECTED FOR SHERIFF IS JAMES HAYWOOD. HE RACKED UP TWO THOUSAND ONE HUNDRED AND TWENTY FIVE VOTES. THAT IS APPROXIMATELY ELEVEN HUNDRED MORE VOTES THAN HIS OPPONENT TIM PYLES WHO RECEIVED NINE HUNDRED AND SEVENTY THREE VOTES.
THE BOARD OF SUPERVISORS FOR DISTRICTS ONE THROUGH FOUR ARE GLENN DONALD, RILEY RICE,BEN GASTON, AND ANTHONY CLARK.
LASTLY TO FOLLOW SUNFLOWER COUNTY WE HAVE MONTGOMERY. FOR THE CIRCUIT CLERK POSITION ROBERT M. PERRY TAKES THE LEAD OVER DANNY WOODS WITH ONE THOUSAND ONE HUNDRED AND FOURTEEN VOTES.
THE APPOINTED SHERIFF IS NOW JEFFRY TOMPKINS. HE RECEIVED ONE THOUSAND AND NINETY VOTES.
AND THE WINNER OF THE BOARD OF SUPERVISORS IN DISTRICTS ONE AND THREE ARE KEITH MCGHEE WITH TWO HUNDRE AND NINETY EIGHT VOTES AND WILLIE EARL TOWNSEND JR. WITH TWO HUNDRED AND FIFTY NINE VOTES.
ON BEHALF OF THE DELTA NEWS CREW, CONGRATULATIONS TO ALL OF THE NEWLY ELECTED OFFICIALS.
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