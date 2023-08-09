GREENVILLE - WITH TUESDAY'S ELECTION OVER, VOTERS LIKE DE-RYAN LIDDELL CAN LOOK FORWARD TO THE NOVEMBER GENERAL ELECTION.
SOT DE’RYAN LIDDELL- WELL, IT IMPORTANT FOR PEOPLE TO COME OUT TO VOTE BECAUSE WE NEED FUTURE LEADERS IN ORDER FOR THE COMMUNITY, SO IN ORDER TO HAVE GREAT FUTURE LEADERS YOU NEED TO VOTE THEM IN.
AND SO, HERE ARE RESULTS FROM SOME OF THE LOCAL DELTA RACES FROM TUESDAY:
STARTING IN HUMPHREYS COUNTY BRUCE WILLIAMS SR. LEAD FOR THE SHERIFF SEAT. SUPERVISOR DISTRICT 1 JAMES BANKHEAD SR. LEADS WITH 381 VOTES.SUPERVISOR DISTRICT 2 NAILON LEE LEADS WITH 241 VOTES FOR THE SEAT.SUPERVISOR DISTRICT 3 WOODROW JOHNSON SR LEADS WITH 316 VOTES.SUPERVISOR DISTRICT 4 DELRICK HENDERSON LEADS HUGE WITH 462 VOTES .SUPERVISOR 5 REGGIE PINKSTON STANDS OUT WITH 456 VOTES
IN HOLMES COUNTY CHARLIE LUCKETT IS LEADING THE CHANCERY CLERK RACE WITH 66 PERCENT OF THE VOTES. BRENDA P. TRAVIS LEADS THE CIRCUIT CLERK SEAT WITH 47 PERCENT OF THE VOTES.IN THE SHERIFF RACE WILLIE E MARCH LEAD WITH 53 PERCENT OF THE VOTES.LEONARD HAMPTON LEADS 36 PERCENT OF THE VOTES FOR THE DISTRICT 1 SEAT.JAMES YOUNG LEADS BIG WITH 65 PERCENT OF THE VOTES FOR THE DISTRICT 2.DEBRA MABRY LEADS WITH 56 PERCENT OF VOTES FOR DISTRICT 3.LEROY LEADS BIG WITH 60 PERCENT OF THE VOTES FOR THE DISTRICT 4 SEAT.DERRICK WILSON WITH 87 PERCENT OF THE VOTES FOR DISTRICT 5
SOT DELRICK HENDERSON- IT IMPORTANT TO BRING ABOUT CHANGE IN THE COMMUNITY, THEN BOOST OUR ECONOMY DEVELOPMENT UP TO BRING MORE JOBS AND HELP OUR KIDS UNDERSTAND THE PURPOSE OF VOTING .
CONTINUING WITH OUR ELECTION RESULTS:
MOVING TO TALLAHATCHIE COUNTYJIMMY FLY LEADS OVER THOMPSON WITH 57 PERCENT OF THE VOTES FOR SHERIFF.ANITA GREENWOOD LEADS WITH 47 PERCENT OF THE VOTES FOR THE CHANCERY CLERK SEAT.IN DISTRICT 1 HAVENS LEAD WITH 69 PERCENT OF THE VOTES.IN DISTRICT 3 LARRY COLE LEADS WITH 42 PERCENT OF THE VOTES.IT A CLOSE ONE IN DISTRICT 4 AS ECHOLS HAVE 52 PERCENT OF THE VOTES AND WASHINGTON HAVE 48 PERCENT.IN DISTRICT 5 THERE WILL BE A RUNOFF BETWEEN MEEKS AND JONES.
IN LEFLORE COUNTY JAMES PAYNE SR. LEADS WITH 2941 VOTES FOR THE SHERIFF SEAT. MOVING TO THE SUPERVISOR DISTRICTS IN DISTRICT TWO REGINALD MOORE LEADS WITH 655 VOTES. IN DISTRICT 4 ERICK MITCHELL LEADS WITH 593 VOTES WHILE SELF HAS 539. IN DISTRICT 5 COLLINS LEAD WITH 420 VOTES AND FOR THE CHANCERY CLERK IT PRETTY TIGHT WITH GRAYER JR. HAVE 2116 VOTES WHILE HIBBLER LEADS WITH 2152 VOTES.
NOW TO CARROL COUNTY CLINT WALKER LEADS BIG WITH 2496 VOTES FOR SHERIFF. MOVING TO THE BOARD OF SUPERVISORS SEAT IN DISTRICT 1 JAMES NEIL LEADS WITH 433 VOTES, IN DISTRICT 2 JOSH HURLT LEADS WITH 407 VOTES, DISTRICT 4 CLAUDE FLUKER LEADS WITH 308 VOTES, AND IN DISTRICT 5 IT CLOSE AS CHRISTY NOAH LEADS WITH 195 VOTES.
SO, WITH CANDIDATES ELECTED IN TUESDAYS PRIMARY, OR MOVING ON, TO THE NEXT ELECTION, DAMION COLLUM SAYS IT'S ALWAYS IMPORTANT TO CAST A BALLOT.
SOT DAMION COLLUM-SOMETHING OUR ANCESTORS FOUGHT HARD FOR. FOR TO GET UP AND EXERCISE OUR VOTING RIGHTS. SO THIS IS SOMETHING THAT WE SHOULD BE PROUD TO TAKE ADVANTAGE OF EACH TIME OF DOING AN ELECTION. BECAUSE MANY PEOPLE HAS GONE ON BEFORE US AND TO FIGHT TO MAKE SURE THAT WE BE ABLE TO VOTE.
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